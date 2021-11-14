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Сегодня первый день, когда Саакашвили не смог встать с постели - личный врач
14.11.2021 01:21
Состояние здоровья Михеила Саакашвили утяжелилось. Об этом заявил личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе. По его словам, сегодня первый день, когда президент не вставал с постели.
По словам варача, у Саакашвили отмечается сильная слабость.
"Я навестил его в камере, так как не мог спуститься вниз. Это первый случай, когда президент не смог подняться с постели. Практически не вставал весь день", - заявил профессор.
Он также заявил, что Саакашвили сложно разговаривать.
Отметим, что лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе сегодня еще раз заявил, что власть не намерена переводить Михеила Саакашвили в гражданскую клинику. Это остается условием, после которого Саакашвили обещал прекратить голодовку.
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