

Кобахидзе считает, что западные друзья Саакашвили не могут быть друзьями Грузии

14.11.2021 01:33





Правительство «Грузинской мечты» отказывается сотрудничать с западными политиками, которые сомневаются в справедливости грузинского правосудия и не считаются с законами страны из-за своей предвзятости. Об этом говорится в заявлении председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, распространенном в Facebook сегодня.



Лидер ГМ отозвался на скандал, начавшийся после того, как Минюст не позволил делегации европейских политиков встретиться в Глданской тюрьме с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили. Кобахидзе назвал «давним лоббистом «Единого национального движения» одну из членов делегации, депутата Европарламента Анну Фотыгу. Во время российско-грузинской войны в августе 2008 года Фотыга возглавляла канцелярию президента Польши Леха Качиньского, а позже также занимала пост министра иностранных дел Польши.



«(Фотыга) лоббировала эту политическую силу, даже когда режим Саакашвили убивал, насиловал, грабил предприятия, похищал независимые СМИ и передавал территории России, называла Михеила Саакашвили политическим заключенным. Таким людям я хочу задать простой вопрос: «Знают ли они грузинское государство? А если знают, считают ли, что правосудие и верховенство закона – это обязательный атрибут государства?», — пишет Кобахидзе.



По мнению председателя правящей партии, «лоббисты радикальной оппозиции» способствуют росту поляризации в Грузии. Кобахидзе напомнил, что благодаря усилиям этих людей в 2020-2021 годах из тюрьмы вышли оппозиционер Гиги Угулава, акционер телеканала «Мтавари» Георгий Руруа и председатель «Единого национального движения» Ника Мелия. Всех троих в оппозиции называли политическими заключенными, а многие политики в ЕС и США призывали к их освобождению.



«Все видят, что сегодня эти виновные, вместе с главным преступником Михеилом Саакашвили, играют самую активную роль в поляризации, которая вредит интересам общества и грузинского государства. Вместе с радикальной оппозицией прямая ответственность за все это, естественно, возлагается на всех тех лиц, которые активно требовали освобождения криминалов», — считает Кобахидзе.



Он добавил, что подавляющее большинство зарубежных партнеров правильно оценивают события в Грузии и «объективно относятся, с одной стороны, к грузинской государственности и правительству, а с другой — к Михеилу Саакашвили и «Национальному движению». «Большинство из них признают, что Михеил Саакашвили справедливо отбывает наказание», — подчеркнул Кобахидзе.



При этом он снова повторил позицию правительства по поводу ареста Саакашвили: «Михеил Саакашвили должен полностью отбыть наказание, и из-за его необоснованных требований правительство не должно подвергать безопасность врачей, пациентов или сотрудников правоохранительных органов ненужному риску».



«Учитывая все вышесказанное, проблема проста — либо эти люди признают, что Грузия является государством, и государство должно принимать законы, либо нам придется называть их покровителями преступников. Они должны показать, что они друзья Грузии, а не друзья Саакашвили и его товарищей по криминальной команде.», — заключил Кобахидзе.



Ответ оппозиции



Председатель «Национального движения» Ника Мелия назвал обращение Кобахидзе «открытым заявлением о смене внешнеполитического курса».



«Он сказал, что все стратегические партнеры, заявившие о предвзятости правосудия в стране, будь то американцы или европейцы, независимо от имени какой международной организации распространяется заявления, — это наши враги. Кто скажет, что в стране осуществляется политическое преследование, тот враг… Я много раз говорил и сейчас повторю более четко, что эта борьба цивилизационная – Россия или Запад. Пока этот вопрос не разрешится в пользу исторических устремлений, которые называются движение к Западу, естественно, эти акции не прекратятся», — заявил Мелия, обращаясь к участникам протестной акции в поддержку Саакашвили у парламента Грузии.



Почему Фотыге не разрешили встретиться с Саакашвили?



Депутат Европарламента Анна Фотыга прибыла в Тбилиси вместе с двумя членами Сейма Литвы, чтобы встретиться с Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме уже 43-й день. Минюст Грузии отказал всем троим, сославшись на состояние здоровья политика и меры безопасности.



Одновременно министр юстиции Грузии Рати Брегадзе обратился к члену Европарламента, призвав объяснить ее фразу по поводу ее прошлых визитов к «политическим заключенным» в Грузии, так как по его уверению при власти «Грузинской мечты» ни один авторитетный международный институт не признал таковым ни одного осужденного в стране.



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