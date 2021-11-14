

«Европейская народная партия» призывает власти Грузии обеспечить адекватное лечение Саакашвили

14.11.2021 12:19





«Европейская народная партия» (EPP) призывает власти Грузии обеспечить экс-президенту Михеилу Саакашвили адекватное лечение в клинике, оборудованной надлежащим образом.



«Мы по-прежнему серьезно обеспокоены состоянием здоровья и условиями безопасности г-на Саакашвили, а также его правами как заключенного, в том числе с точки зрения неприкосновенности частной жизни и достоинства, и как человека, в отношении которого протекают судебные процессы. Он должен получить адекватное медицинское лечение в надлежаще оборудованной клинике», - заявляет европарламентарий, спикер группы EPP по иностранным делам Майкл Галер.



Майкл Галер также призывает правительство Грузии выполнить рекомендации медицинского консилиума полностью.



«В прошлом месяце правительство Грузии создало медицинский совет - специальный орган, который ведет мониторинг состояния здоровья Саакашвили. Однако его рекомендации выполнены не полностью. Мы призываем правительство Грузии осуществить их полностью и незамедлительно», - отметил Галер.



Как сообщает сайт «Европейской народной партии», заявление Галера последовало за тревожными сообщениями СМИ и омбудсмена Грузии о ненадлежащем медицинском оснащении, а также об угрозах и оскорблениях в адрес Саакашвили со стороны других заключенных тюрьмы.



«Саакашвили голодает с 1 октября, после задержания. Ему грозит лишение свободы сроком на 6 лет после того, как в 2018 году за его заочно осудили за злоупотребление служебным положением в период президентского срока. В среду он должен был присутствовать на судебном процессе, но ему не дали права это сделать из-за вопросов безопасности», - говорится в информации на сайте EPP.



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