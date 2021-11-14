

Из-за акции ЕНД завтра могут быть перекрыто автомобильное движение на обеих набережных Тбилиси

14.11.2021 19:23





Завтра, 15 ноября, с 15:00 до 17:00 нашими акциями будет перекрыто автомобильное движение на обеих набережных Тбилиси, - об этом написал в соцсети лидер «Национального движения» Ника Мелия.



Он призвал граждан не планировать завтра использование автодорог.



«Я понимаю, что это создаст гражданам определенный дискомфорт, однако это сильный предупреждающий сигнал для режима, что ненасильственное протестное движение с каждым днем станет все более острым!



Больше не время сидеть дома, если мы хотим предотвратить бедствие для страны и дальнейшее многолетнее гражданское разделение!



Прошу всех, у кого завтра есть неотложные дела, не планируйте использование автодорог в эти часы!



Мы должны расшатывать режим, пока он не обрушится!



P.S. Присоединяйтесь к справедливой борьбе. Я приглашаю вас завтра на акции, и точное место собрания сообщу сегодня вечером! »- говорится в обращении Ники Мелия.



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