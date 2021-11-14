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Саакашвили: Не удивительно, что Фотыге не разрешили навестить личного узника Путина


14.11.2021   19:26


Фотыга - благороднейшая из людей, которая всем сердцем борется за Грузию, и она против Путина - неудивительно, что ей не разрешили видеть меня как личного узника Путина, - об этом третий президент Грузии Михеил Саакашвили пишет в соцсети в адрес европарламентария Анны Фотыги.

Саакашвили благодарит депутата Европарламента за солидарность.

«Во время последней встречи в Страсбурге в сентябре Анна Фотыга спросила меня, не думаю ли я, что стану жертвой пыток после возвращения в Грузию. Я ответил, что не думаю.

Анна Фотыга была министром иностранных дел, когда Лех Качиньский прибыл, чтобы спасти Грузию, рискуя собственной жизнью. Фотыга - благороднейшая из людей, которая всем сердцем борется за Грузию, и она против Путина. Неудивительно, что ей не разрешили видеть меня как личного узника Путина.

Спасибо, Анна, за вашу человечность и солидарность. Уверен, что те, кто не впустил вас вчера, скоро потеряют свою силу, и вы увидите Грузию с ее обычным гостеприимством и благодарностью», - сказано в заявлении, распространенном на странице Михеила Саакашвили в соцсети Facebook.

Напомним, что евродепутату Анне Фотыге, находившейся в Грузии, власти не разрешили навестить в тюрьме третьего президента Михаила Саакашвили.

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