

Вахтанг Калоян: Состояние Элене Хоштария не критическое, однако довольно тяжелое

14.11.2021 19:32





Сегодня 12-й день голодовки Элене Хоштария. Ситуация, к сожалению, развивается по логике, характернойдля голодовки. Сильно выражены слабость и интоксикация, - об этом заявил член партии «Европейская Грузия» и врач Элене Хоштария Вахтанг Калоян.



Как он отметил, было бы идеально прекращение голодовки и перевод Хоштария в больницу, от чего она отказывается.



«Было несколько эпизодов рвоты, что является показателем интоксикации. Ей проводятся определенные медицинские манипуляции, которые возможны в этих условиях. Сегодня запланированы определенные вмешательства и контроль лабораторных анализов. Мы надеемся, что этими вмешательствами ситуация более или менее стабилизируется и они уменьшат ухудшение.



Врачи находятся здесь и очень активно включены. Элене Хоштария находится под постоянным медицинским наблюдением. Есть ухудшение в лабораторных параметрах , которое проявляется в плане интоксикации. Это требует дополнительного вмешательства в виде приема дополнительных медикаментов. Состояние не критическое и трагичное, однако достаточно тяжелое, и ухудшение в таком темпе будет опасно для ее здоровья и жизни», - сказал Калоян.



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