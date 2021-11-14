

9 оппозиционных членов парламента Грузии начинают голодовку

14.11.2021 19:39





Девять оппозиционных членов парламента Грузии начинают голодовку. Об этом заявил на брифинге член «Единого национального движения» Давид Киркитадзе.



По его словам, голодовка будет продолжаться до тех пор, пока третьего президента Грузии Михеила Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.



«Вы хорошо осведомлены о ситуации в стране, третий президент Грузии держит голодовку 45-й день, ему не оказываются адекватные медицинские услуги, и наша коллега Елена Хоштария также проводит голодовку. Поэтому мы, депутаты парламента Грузии, на данном этапе девять депутатов парламента приняли решение объявить голодовку с единственной требованием перевести Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику для оказания адекватного медицинского сервиса. Мы, депутаты парламента Грузии: Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов и я, Давид Киркитадзе, с сегодняшнего дня, с этой минуты объявляем голодовку до тер, пока Михаил Саакашвили не будет переведен в гражданскую многопрофильную клинику, где его здоровью и жизни не будет грозить опасность. На данный момент это наше единственное требование. Мы готовы довести нашу голодовку до конца. Я глубоко убежден, что после нашего заявления многие депутаты парламента и наши друзья в Грузии и за рубежом, присоединятся к нам и голодовка примет более широкие масштабы», — сказал Давид Киркитадзе.



Как отмечалось на брифинге, голодовку объявят: Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





