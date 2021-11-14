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На МВД Грузии наложили заклятие
14.11.2021 19:46
В партии Зураба Джапаридзе «Гирчи-больше свободы» утверждают, что с помощью колдуньи наложили заклятие на МВД.
По их словам, партия привезла из Стамбула колдунью Стеллу, и, по согласованию с политсоветом партии, было спланировано наложить заклятие.
Партия заявляет, что их требование — освобождение незаконно задержанных политиков, иначе заклятие с МВД не будет снято.
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