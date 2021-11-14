

Саакашвили готов собраться силами и присутствовать на завтрашнем судебном процессе - адвокат

14.11.2021 21:56





По заявлению адвоката третьего президента Грузии Михеила Саакашвили Беки Басилая, состояние здоровья экс-президента очень сложное и тяжелое, но он говорит, что соберется силами и завтра будет присутствовать на процессе, назначенном в связи с «делом о пиджаках».



В то же время, по словам адвоката, существуют все правовые процедурные основания для перевода Михеила Саакашвили на назначенный завтра судебный процесс и он имеет право принимать непосредственное участие в процессе.



«…Завтра на 11:00 назначено «дело о пиджаках», запрос из суда о переводе Михеила Саакашвили был отправлен в пятницу, соответственно, существуют все правовые процедурные основания для его перевода, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, Конституции Грузии и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Саакашвили имеет право принимать непосредственное участие в процессе, а государство обязано обеспечить это и представить Михеила Саакашвили перед судом.



Состояние здоровья, конечно, очень сложное и тяжелое, но Михеил Саакашвили, в том числе и сегодня, когда мы разговаривали с врачами, заявляет, что соберется максимально силами и завтра будет присутствовать на этом процессе, главное, чтобы обеспечили его перевозку», - заявил Бека Басилая.



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