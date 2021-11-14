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Лидер партии «Дроа» призвала врачей потребовать допуска к Саакашвили
14.11.2021 21:58
Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, которая голодает в знак протеста в течении уже 12 дней, обратилась к врачам и представителям медицинской сферы, передает издание Netgazeti.
Хоштария призвала врачей, и в частности членов медицинского совета созданного с целью изучения состояния здоровья Михеила Саакашаили, не ждать, решения Пенитенциарной службы и выступить с заявлением о допуске врачей в пенитенциарное учреждение, где содержится экс-президент и где они смогут провести его осмотр.
По ее словам, в отношении Саакашвили складывается «тупиковая ситуация», когда о состоянии его здоровья нет точной информации и общественность получает очень тревожную информацию из разных источников.
В совет, который следит за состоянием здоровья Саакашвили, входят несколько врачей разного профиля, в том числе:
Николоз Кипшидзе (личный врач Саакашвили)
Александре Цискаридзе (невролог)
Гиорги Гоцадзе (доктор реанимации);
Нино Шарашенидзе (гематолог);
Элене Гиоргадзе (эндокринолог).
По словам Елены Хоштария, очевидно, что государство не защищает права Саакашвили, и его состояние должны диагностировать врачи.
Хоштария заявила, что лично не прекратит голодовку, пока Саакашвили не доставят в гражданскую клинику.
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