

Лидер партии «Дроа» призвала врачей потребовать допуска к Саакашвили

14.11.2021 21:58





Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, которая голодает в знак протеста в течении уже 12 дней, обратилась к врачам и представителям медицинской сферы, передает издание Netgazeti.



Хоштария призвала врачей, и в частности членов медицинского совета созданного с целью изучения состояния здоровья Михеила Саакашаили, не ждать, решения Пенитенциарной службы и выступить с заявлением о допуске врачей в пенитенциарное учреждение, где содержится экс-президент и где они смогут провести его осмотр.



По ее словам, в отношении Саакашвили складывается «тупиковая ситуация», когда о состоянии его здоровья нет точной информации и общественность получает очень тревожную информацию из разных источников.



В совет, который следит за состоянием здоровья Саакашвили, входят несколько врачей разного профиля, в том числе:



Николоз Кипшидзе (личный врач Саакашвили)

Александре Цискаридзе (невролог)

Гиорги Гоцадзе (доктор реанимации);

Нино Шарашенидзе (гематолог);

Элене Гиоргадзе (эндокринолог).



По словам Елены Хоштария, очевидно, что государство не защищает права Саакашвили, и его состояние должны диагностировать врачи.



Хоштария заявила, что лично не прекратит голодовку, пока Саакашвили не доставят в гражданскую клинику.



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