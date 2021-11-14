

Экс-президент Эстонии поставил под сомнение необходимость наличия посольств стран ЕС в Грузии

14.11.2021 22:05





Бывший президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес считает, что Грузия встала на путь деспотизма. Об этом он написал в Твиттер, комментируя задержание члена партии «Гирчи»:



«Грузия подобными инцидентами и ужасным фильмом о президенте Саакашвили вступила на проторенный среднеазиатского деспотами путь», — пишет он.



Добавляя, что по-видимому, правительство Грузии больше «не заботят западные или европейские нормы».



Бывший президент Эстонии также ставит под сомнение необходимость наличия посольств стран-членов ЕС в Грузии.



«Я не вижу особой необходимости в присутствии ЕС в стране, которая когда-то была важной только потому, что выделялась европейским возрождением среди азиатских деспотий. Но если вы выберете [этот] путь, почему моя страна или другие должны тратить деньги на укомплектование там посольств?»



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