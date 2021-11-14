

Глава МИД Грузии примет участие в Министериале Восточного партнерства

14.11.2021 22:19





15 ноября в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел Восточного партнерства. В министериале примет участие также вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Об этом сообщили в МИД Грузии.



По информации ведомства, министериал проводится за месяц до саммита Восточного партнерства, и он направлен на обсуждение основных тем саммита.



Как сообщили в МИД, параллельно с министериалом Давид Залкалиани проведет встречу с комиссаром Евросоюза по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.



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