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Глава МИД Грузии примет участие в Министериале Восточного партнерства


14.11.2021   22:19


15 ноября в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел Восточного партнерства. В министериале примет участие также вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Об этом сообщили в МИД Грузии.

По информации ведомства, министериал проводится за месяц до саммита Восточного партнерства, и он направлен на обсуждение основных тем саммита.

Как сообщили в МИД, параллельно с министериалом Давид Залкалиани проведет встречу с комиссаром Евросоюза по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.

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