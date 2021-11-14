

Мелия: Если Саакашвили переведут в больницу, обещание останется в силе

14.11.2021 23:05





Председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия предложил правительству Грузии сформировать группу по транспортировке Михеила Саакашвили в гражданскую больницу.



Он отметил, что в эту группу должны войти личный врач Михеила Саакашвили, его адвокат, один из членов семьи Саакашвили, а также представитель «Единого национального движения» и член общества, пользующийся высоким уровнем доверия.



Кроме того, Мелия заявил, что в случае перевода третьего президента Грузии в гражданскую больницу, вокруг нее не будут проводиться акции протеста.



«Мы уже заявили, что берем на себя полную ответственность не проводить никаких акций протеста вокруг гражданской клиники после того, как туда будет доставлен Михеил Саакашвили. Мы вновь подтверждаем, что около гражданской больницы не будет никаких протестных акций...



Завтра, 15 ноября, в 14:00 мы собираемся у метро Авлабари, после чего начнется шествие, и движение на обеих набережных Тбилиси будет полностью перекрыто», - заявил Мелия.



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