

МВД распространяет заявление в связи с запланированной акцией «Национального движения»

15.11.2021 12:46





Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление в связи с запланированной акцией «Единого национального движения».



Ведомство призывает граждан и политических лидеров соблюдать Конституцию Грузии, уважать профессиональную деятельность полицейских и не выходить за рамки, предусмотренные законом о мирных собраниях.



По их же пояснению, любые факты нарушения закона будут незамедлительно пресекаться полицией и на это последует соответствующее реагирование.



«15 ноября текущего года в Тбилиси намечено проведение организованной партией «Единое национальное движение» протестной акции, в рамках которой планируется перекрытие транспортных узлов, в частности, движения на Правой и Левой набережных Куры.



Заявленной целью упомянутой акции является создание транспортного коллапса в Тбилиси.



«Согласно статье 11 закона Грузии «О собраниях и манифестациях», участником собраний запрещается умышленно создавать препятствия для движения транспорта. Согласно статье 11 прим этого же закона, запрещено перекрывать проезжую часть дороги автомобилями, различными конструкциями или/и предметами.



Министерство внутренних дел Грузии напоминает организаторам и участникам запланированной акции, что нарушение вышеуказанных правил влечет ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.



Кроме того, согласно статье 226 Уголовного кодекса, преступлением является организация групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок или явно связаны с неповиновением законным требованиям представителя властей и препятствуют работе транспорта, предприятия, учреждения или организации, а также – активное участие в таких действиях. Совершение таких деяний наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.



МВД призывает граждан и политических лидеров соблюдать Конституцию Грузии, уважать профессиональную деятельность полицейских и не выходить за рамки, предусмотренные законом о мирных собраниях, повиноваться требованиям полиции и соблюдать общественный порядок.



Любые факты нарушения закона будут незамедлительно пресекаться полицией и на это последует соответствующее реагирование.



Вместе с тем, в случае необходимости, с целью восстановления общественного порядка, Министерство внутренних дел будет использовать предусмотренную законом пропорциональную силу и специальные средства», - говорится в информации МВД.



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