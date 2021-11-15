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Экс-премьер Грузии считает оскорбительной трансляцию видеозаписи с Саакашвили
15.11.2021 13:04
Бывший премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили заявляет, что государство должно предоставить Михеилу Саакашвили ту стандартную медицинскую помощь, которая необходима ему исходя из мнения врачей. Об этом Квирикашвили написал в Facebook.
В первой части своего заявления Квирикашвили критикует Саакашвили и период правления «Национального движения». При этом он отмечает, что считает оскорбительной трансляцию видеозаписи с Саакашвили, «особенно на российских телеканалах, так как это является оскорблением для каждого грузина и наносит ущерб стране».
«Политическое наследие «Национального движения и президента Михеила Саакашвили — самое тяжелое для нашей страны, в нем есть взлеты и падения (которые, несомненно, были). Результат, оставленный Михеилом Саакашвили, — это возвращение российских войск», — пишет экс-премьер.
«Грузия не начинала войну с Россией, Российская Федерация несет ответственность за трагедию, которая постигла и продолжает происходить против грузинского государства, но о Михеиле Саакашвили, как и о любом другом правительстве, всегда нужно судить по результату», — говорится в заявлении.
По мнению Квирикашвили, все равны перед законом, уголовные обвинения, по которым были вынесены приговоры, подтверждены не только грузинскими судебными органами, но и Европейским судом по правам человека в Страсбурге. Прокуроры из США, Великобритании и Израиля участвовали в оценке процесса и содержания расследования. Поэтому разговоры о его невиновности не имеют под собой реальных оснований.
«Также я считаю, что государство должно оказывать заключенному Саакашвили такую медицинскую помощь, которую требуют его врачи. В первую очередь, это вопрос достоинства правительства« Грузинской мечты », а затем и страны, потому что, как бы мы ни оценивали лично Михеила Саакашвили и его политическое наследие, он по-прежнему является бывшим президентом Грузии», — написал Квирикашвили.
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