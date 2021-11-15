

Омбудсмен говорит о необходимости более эффективной работы консилиума по состоянию Саакашвили

15.11.2021 13:33





Работа мультифункциональной группы врачей, собранной Минздравом Грузии для мониторинга состояния здоровья Михеила Саакашвили, должна стать более систематической и эффективной. Об этом говорится в заявлении Народного защитника Грузии.



Медицинский консилиум в последний раз собирался 8 ноября. Тогда специалисты выдали рекомендацию о госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику. В тот же день заключенный был переведен в больницу Глданской тюрьмы.



Несмотря на сообщения об ухудшении состояния здоровья Саакашвили сегодня членов консилиума не допустили в пенитенциарное учреждение. По словам адвоката, причиной послужило то, что визит пришелся на нерабочие часы.



Одновременно накануне от защиты Саакашвили поступило предложение о созыве нового консилиума, который будет работать под руководством омбудсмена и состоять из 16 врачей – восьми со стороны пациента и восьми, назначенных государством.



«На сегодняшний день не выявлено причин, которые бы позволили аппарату Народного защитника усомниться в принципиальности, компетенции и высоком профессионализме мультифункционального консилиума. Таким образом, Народный защитник считает, что действующая многофункциональная группа не должна перестать функционировать – ей следует продолжать свою деятельность еще более многогранно и интенсивно», — говорится в заявлении.



Аппарат Народного защитника не возражает против пересмотра состава совета и расширения круга специалистов с учетом потребностей пациента. Одновременно министерству юстиции рекомендуют разработать своеобразный протокол, который будет определять частоту посещений, вопросы созыва консилиума (включая позиции пациента, личного врача, юристов), точный мандат совета, правовой статус выводов врачей.



При этом Минюст призывают позаботиться о том, «чтобы регулярные посещения и эффективная деятельность совета не сталкивались с бюрократическими препятствиями».



«Вместе с тем Народный защитник отмечает, что аппарат не может вместо государство нести ответственность в контексте заботы о здоровье заключенных и определять тактику лечения пациентов. Народный защитник осуществляет мониторинг защиты прав государством и в будущем будет действовать только в рамках своего мандата», — отмечено в заявлении.



Михеил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было возбуждено несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими. Со дня задержания 1 октября в знак протеста он продолжает голодовку.



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. Саакашвили пообещал начать принимать пищу сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.



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