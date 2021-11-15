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Элене Хоштария согласилась на переливания
15.11.2021 13:41
Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария сообщила, что согласилась на переливание из-за того, что в организме на фоне голодовки началась интоксикация. При этом политик отказалась от госпитализации и продолжает придерживаться крайней формы протеста в здании парламента Грузии.
«Врач сказал мне, что в организме началась интоксикация, и если на этом этапе я не буду делать регулярные переливания (лечебные, а не пищевые), почки не выдержат. Он предложил мне госпитализацию, я от этого отказываюсь», — написала Хоштария на Facebook.
Напомним, оппозиционный лидер не принимает пищу уже 14 дней. 14 ноября 10 депутатов от «Единого национального движения» также объявили голодовку. С сегодняшнего дня от приема пищи намерен отказаться известный оперный певец Паата Бурчулазе.
Главное требование протестующих – госпитализация третьего президента Грузии в гражданскую клинику.
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