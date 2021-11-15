

Оливер Вархели: Сегодня мы примем решение о ковид-сертификатах для Молдовы, Грузии и Сербии

15.11.2021 13:54





«Сегодня мы примем решение о ковид-сертификатах для Молдовы, Грузии и Сербии, а это означает, что их гражданам будет легче путешествовать», — заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели в рамках встречи заседании совета ЕС по иностранным делам.



По словам еврокомиссара, новое решение означает, что гражданам этих стран будет проще путешествовать по Европе.



Представитель ЕС также отметил, что к 15 декабря представит пакет экономической помощи ЕС на саммите «Восточного партнерства.



«Наша сегодняшняя встреча также связана с восточными партнерами. Мы надеемся, что на саммите, намеченном на 15 декабря, у нас будет важный пакет, который поспособствует восстановлению экономики стран «Восточного партнерства» после кризиса. Задача состоит в том, чтобы осуществлять реформы, бороться с коррупцией и организованной преступностью, а также поддерживать верховенство закона», — сказал Оливер Вархели.





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