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В офисе партии «Гирчи – больше свободы» неизвестные разбросали мусор
15.11.2021 14:24
Неизвестные разбросали мусор и сделали оскорбительные надписи на стенах в подъезде дома в Тбилиси на улице Узнадзе, где расположен офис оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы».
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе партии. Там считают, что это стало ответом на акцию партии возле здания Службы госбезопасности Грузии.
7 ноября члены партии «Гирчи – больше свободы» и их сторонники в знак протеста выбросили мусор возле входа в здание Службы госбезопасности на проспекте Важа-Пшавела в Тбилиси.
Кроме того, в нескольких городах представители партии провели акцию, в рамках которой блокировали входы в отделения СГБ. Участники этих акций были задержаны полицией, им предъявлены обвинения по Административному кодексу.
В партии отметили, что здание, в котором расположен офис, является памятником культурного наследия. Представители «Гирчи» уже обратились в полицию по поводу случившегося.
«Вы больные люди без фантазии. К тому же – глупые, если хотя бы на 1% допускаете, что сможете нас так остановить.
В этом офисе нам даже не разрешили поставить кондиционер, сославшись на то, что это памятник культурного наследия, и посмотрите, во что его превратили эти настоящие вандалы», так отреагировал на происшествие на своей странице в Facebook председатель партии, депутат парламента Зураб Джапаридзе.
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