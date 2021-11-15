

Власти панически боятся появления Михаила Саакашвили в обществе - адвокат

15.11.2021 14:36





Факт, что власти панически боятся появления Михеила Саакашвили в обществе и поэтому, делают все для того, чтобы этот человек не участвовал в собственном судебном процессе, что невообразимо, - заявил журналистам адвокат Дмитрий Садзаглишвили перед началом судебного заседания по делу третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.



Адвокат откликнулся на заявление Пенитенциарной службы, в котором объясняются причины, почему Саакашвили не доставляют в суд.



«Хочу сказать по поводу причин, названных Пенитенциарной службой, что, мол, существует угроза с точки зрения безопасности, и возможны эксцессы, речь идет о препятствиях, которые могут быть устроены с использованием 500-600 машин. До каких пор Пенитенциарная служба будет повторять этот бред и текст СГБ? Вы знаете, что расследование по этому «делу» начато больше месяца назад, и кроме непонятных записей, мы ничего не слышали, не видели никаких действенных реальных мероприятий со стороны СГБ, и это следствие было начато потому, что оно являлось частью избирательной кампании, а сейчас его хорошо используют для «оправдания» недоставки Саакашвили на судебный процесс», - заявляет Садзаглишвили.



Для справки, в Тбилисском городском суде проходит судебный процесс по делу о растрате бюджетных денежных средств без участия обвиняемого – третьего президента Грузии Михеил Саакашвили.



Специальная пенитенциарная служба вновь отказала ему в доставке в суд. Как отмечается в заявлении, согласно информации, истребованной Специальной пенитенциарной службой из Службы государственной безопасности (СГБ), доставка осужденного Саакашвили в зал судебных заседаний, исходя из вопросов его безопасности, связана с определенными рисками.





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