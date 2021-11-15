|
|
|
Гоциридзе: Лучше прогнуться, чем переломиться
15.11.2021 14:45
«Вы увидите, какую тяжелую протестную волну получат власти, и в итоге будут вынуждены перевести Саакашвили в адекватное лечебное учреждение. Лучше прогнуться, чем переломитьс»я, - заявил журналистам депутат от «Национального движения» Роман Гоциридзе. По его словам, их обещание, что они не будут проводить протестные акции у клиники, куда переведут Саакашвили, является ответственным политическим заявлением.
«Если этот процесс продолжится, вы увидите, какую тяжелую протестную волну получат власти, и в итоге будут вынуждены перевести Саакашвили в адекватное лечебное учреждение. Лучше гнуться, чем переломиться. Гарантией того, что «Национальное движение» не будет проводить протестные акции у той клиники, куда поместят Сакашвили, служит политически ответственное слово партии, публичное заявление, которое слышали население Грузии и международные партнеры. Это гарантия (что у клиники не будет протестных акций). Это заявление сделали мы», - отметил Гоциридзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна