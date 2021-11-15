

Гоциридзе: Лучше прогнуться, чем переломиться

15.11.2021 14:45





«Вы увидите, какую тяжелую протестную волну получат власти, и в итоге будут вынуждены перевести Саакашвили в адекватное лечебное учреждение. Лучше прогнуться, чем переломитьс»я, - заявил журналистам депутат от «Национального движения» Роман Гоциридзе. По его словам, их обещание, что они не будут проводить протестные акции у клиники, куда переведут Саакашвили, является ответственным политическим заявлением.



«Если этот процесс продолжится, вы увидите, какую тяжелую протестную волну получат власти, и в итоге будут вынуждены перевести Саакашвили в адекватное лечебное учреждение. Лучше гнуться, чем переломиться. Гарантией того, что «Национальное движение» не будет проводить протестные акции у той клиники, куда поместят Сакашвили, служит политически ответственное слово партии, публичное заявление, которое слышали население Грузии и международные партнеры. Это гарантия (что у клиники не будет протестных акций). Это заявление сделали мы», - отметил Гоциридзе.



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