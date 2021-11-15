

Украинский омбудсмен прибыла в Грузию, чтобы навестить Саакашвили

15.11.2021 14:47





Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прилетела в Грузию с намерением посетить в учреждении №18 на территории глданской тюрьмы гражданина Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.



«Прибыла в Грузию с намерением посетить в пенитенциарном учреждении №18 в городе Глдани гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили», – написала Денисова в Telegram‑канале.



Омбудсмен напомнила, что на прошлой неделе получила письмо от Саакашвили, в котором он сообщил на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и попросил о встрече, пишет «Интерфакс-Украина».



«Посольством Украины из Грузии был направлен запрос в Министерство юстиции Грузии о предоставлении разрешения на мое посещение Михеила в пенитенциарном учреждении №18 16 ноября 2021 года. Ожидаю решения!», – подчеркнула Денисова.



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