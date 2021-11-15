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ЕНД: Заявление МВД является анонсом задержаний мирных демонстрантов


15.11.2021   14:56


По заявлению «Единого национального движения», распространенное Министерством внутренних дел Грузии заявление в связи с анонсированной партией акцией направлено на то, чтобы помещать этой акции, и является анонсом задержаний мирных демонстрантов.

Как говорится в заявлении партии, функция МВД заключается в обеспечении проведения мирных собраний и исполнении возложенных на ведомство обязанностей.

«В упомянутом заявлении неверно поясняются нормы законодательства Грузии, что направлено на то, чтобы помешать анонсированной акции, и является анонсированием задержаний мирных демонстрантов.

Единственная цель механизма предварительного предупреждения заключается в предоставлении государственным органам возможности принять надлежащие меры для обеспечения осуществления права на собрания или/и манифестации.

Призываем МВД и соответствующие структуры обеспечить мирное проведение собрания и исполнение возложенных на них законом обязанностей. В частности, согласно 5-й части статьи 11 прим 1 закона Грузии «О собраниях и манифестациях», в случае необходимости перекрытия проезжей части для движения транспорта исходя из численности участников собрания или манифестации исполнительный орган соответствующего муниципалитета обязан обеспечить их безопасность и определить альтернативный маршрут для движения транспорта». – говорится в заявлении.

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