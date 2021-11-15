

ЕНД: Заявление МВД является анонсом задержаний мирных демонстрантов

15.11.2021 14:56





По заявлению «Единого национального движения», распространенное Министерством внутренних дел Грузии заявление в связи с анонсированной партией акцией направлено на то, чтобы помещать этой акции, и является анонсом задержаний мирных демонстрантов.



Как говорится в заявлении партии, функция МВД заключается в обеспечении проведения мирных собраний и исполнении возложенных на ведомство обязанностей.



«В упомянутом заявлении неверно поясняются нормы законодательства Грузии, что направлено на то, чтобы помешать анонсированной акции, и является анонсированием задержаний мирных демонстрантов.



Единственная цель механизма предварительного предупреждения заключается в предоставлении государственным органам возможности принять надлежащие меры для обеспечения осуществления права на собрания или/и манифестации.



Призываем МВД и соответствующие структуры обеспечить мирное проведение собрания и исполнение возложенных на них законом обязанностей. В частности, согласно 5-й части статьи 11 прим 1 закона Грузии «О собраниях и манифестациях», в случае необходимости перекрытия проезжей части для движения транспорта исходя из численности участников собрания или манифестации исполнительный орган соответствующего муниципалитета обязан обеспечить их безопасность и определить альтернативный маршрут для движения транспорта». – говорится в заявлении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





