

Параллельно с судебным процессом над Саакашвили прошла акция перформанс

15.11.2021 15:01





Параллельно с судебным процессом над Михеилом Саакашвили, где обсуждается дело о растрате бюджетных средств, Ирина Цаадзе, сестра Гиоргия Цаадзе, осужденного по т.н. делу «спецоперация корты», провела акцию перформанс.



Ирина Цаадзе принесла в суд пиджаки и предметы домашнего обихода.



«Вот за что судят нашего президента, который построил нашу страну: из-за этих пиджаков я была на [одном из предыдущих] судебных процессов. Три часа говорили о том, как Михеил Саакашвили для президентской резиденции «Фери», туалетную бумагу, зубную пасту и венок. За это судят президента», — заявила журналистам Цаадзе.



Ирина Цаадзе также заявила, что ее брат Гиорги Цаадзе уже несколько лет находится в незаконном заключении.



Гиорги Цаадзе — бывший заместитель начальника следственного отдела Главного управления криминальной полиции МВД. Цаадзе приговорены в октябре 2015 года к 12 годам заключения. Они были признаны виновными в том, что работая в полиции, совершили убийство Вазагашвили и Хубулова, готовивших, по версии следствия, нападение на одну из тбилисских семей. Следствие расценило действия силовиков при операции как вооруженное нападение. Семья не разделяет решение суда.



15 ноября Саакашвили будут судить за хищение крупной суммы из бюджетных средств [примерно 8,8 миллиона лари].



Саакашвили, ведет голодовку с 1 октября по нынешний день, не допустили к присутствию в зале суда.





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