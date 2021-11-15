

В ЕС обсуждают вопрос о созыве Совета НАТО

15.11.2021 15:03





В виду последних событий на польско-белорусской границе, страны ЕС проводят консультации о созыве Совета НАТО. Инициатором этого вопроса является Польша, которая ведет активные переговоры с Латвией и Литвой. . Об этом в интервью Польскому агентству печати заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.



По его словам - «Мы обсуждаем с Латвией, и особенно с Литвой, не вводить ли четвертую статью договора НАТО. Похоже, что это становится все больше необходимым. Потому что недостаточно просто публично выразить нашу озабоченность — теперь необходимы конкретные шаги и вовлечение всего альянса».



Ранее НАТО выразила солидарность с Польшей и Прибалтикой из-за миграционного кризиса. Лидеры стран Альянса сошлись в едином мнении, что нынешний кризис — искусственно созданная ситуация в политических целях, и является частью гибридной войны России против западных соседей Беларуси.



Для справки - Статья 4 договора НАТО предусматривает возможность проведения общих консультаций альянса всякий раз, когда, одна из стран-участниц считает, что ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из государств-союзников находятся под угрозой.



Напомним, что поток мигрантов с территории Беларусь в ЕС резко вырос после того, как на фоне очередного обострения отношений с Западом Лукашенко пригрозил ослабить контроль за безопасность общих границ со странами ЕС.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





