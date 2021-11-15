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"Лело" требует перевода Михаила Саакашвили в гражданскую клинику
15.11.2021 16:02
Врачи партии «Лело» провели брифинг в офисе партии и потребовали перевода третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.
Они выпустили совместное обращение, в котором говорится, что, если Михеила Саакашвили не доставят в клинику, его уже нельзя будет спасти.
По словам Вато Сургуладзе правительство умышленно убивает Михеила Саакашвили.
«Он не должен быть в этом учреждении, которое почему-то называется тюремной больницей», - сказал Сургуладзе.
Он также обратился к депутату «Грузинской мечты» и бывшему министру здравоохранения Давиду Сергеенко.
«Может вам стоит сказать своим так называемым товарищам по команде, что они совершают убийство. Он умрет, и вы все будете соучастниками этого убийства. Это пятно никогда нельзя будет смыть», - сказал Сургуладзе.
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