

"Лело" требует перевода Михаила Саакашвили в гражданскую клинику

15.11.2021 16:02





Врачи партии «Лело» провели брифинг в офисе партии и потребовали перевода третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.



Они выпустили совместное обращение, в котором говорится, что, если Михеила Саакашвили не доставят в клинику, его уже нельзя будет спасти.



По словам Вато Сургуладзе правительство умышленно убивает Михеила Саакашвили.



«Он не должен быть в этом учреждении, которое почему-то называется тюремной больницей», - сказал Сургуладзе.



Он также обратился к депутату «Грузинской мечты» и бывшему министру здравоохранения Давиду Сергеенко.



«Может вам стоит сказать своим так называемым товарищам по команде, что они совершают убийство. Он умрет, и вы все будете соучастниками этого убийства. Это пятно никогда нельзя будет смыть», - сказал Сургуладзе.



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