

Глава МИД Литвы: Ситуация в Грузии не останется незамеченной

15.11.2021 16:03





Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что сложившаяся в Грузии ситуация не может остаться незамеченной со стороы Евросоюза.



Об этом дипломат сказал на встрече с грузинскими журналистами до начала заседания совета глав МИД и Минобороны в Брюсселе, передает Netgazeti.



«Ситуация в Грузии не останется незамеченной. Ухудшение состояния здоровья бывшего президента Михеила Саакашвили и реакция правительства в вопросе оказания помощи будет предметом дебатов», — заявил Ландсбергис.



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