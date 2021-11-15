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Евросоюз признает ковид-паспорта Грузии
15.11.2021 16:04
Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархели заяви, что Евросоюз признает выданные Грузией ковид-сертификаты. Об этом из Брюсселя сообщает «Радио Свобода».
Издание цитирует Еврокомиссара, который 15 ноября заявил:
«У меня несколько хороших новостей, связанных с борьбой против коронавирусного кризиса. Сегодня мы примем решение об эквивалентности ковид-сертификатов, выданных Молдовой, Грузией и Сербией», — заявил он.
Как объяснил Вархели, это означает, что гражданам ЕС и вышеупомянутых стран станет проще путешествовать.
По сведениям «Радио Свобода», решение о признании будет принято главами МИД стран ЕС завтра, 16 ноября и незамедлительно вступит в силу.
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