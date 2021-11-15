

Элене Хоштария сделали переливание — у нее могут отказать почки

15.11.2021 16:05

Новости-Грузия



Голодающая уже 13 дней в парламенте лидер партии «Дроа» («Время пришло») Элене Хоштария, согласилась на переливание медикаментов, так как у нее могут отказать почки. При этом прекращать голодовку она не собирается.



«Врач сказал мне, что в организме началась интоксикация, и если на этом этапе я не буду делать переливания (медикаментозные, а не пищевые, о них не может быть и речи), то почки не выдержат», — сообщила Хоштария в соцсети.



Депутат отметила, что врачи предложили ей госпитализацию — она отказалась, но дала согласие на переливание.



«Я согласилась на переливание. Как только риск остановки почек будут снят, я прекращу переливание», — написала Хоштария.



«Я не собираюсь останавливаться!» – подчеркнула она.



Оппозиционный депутат вновь призвала власти выполнить ее требование: перевести экс-президента Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.



Власти по-прежнему отказываются выполнить призыв оппозиции и многочисленных сторонников третьего президента о переводе голодающего уже 46 дней Саакашвили в гражданскую клинику.



По словам главного врача Глданской тюремной больницы. состояние Саакашвили стабильное, он находится под наблюдением врачей и в случае необходимости ему будет оказана необходимая помощь.



Накануне о начале голодовки объявили еще девять оппозиционных депутатов парламента, а также один из лидеров «Единого национального движения» Георгий Барамидзе. Депутаты остаются на время голодовки в здании парламента, а Барамидзе проводит голодовку в главном офисе ЕНД.



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