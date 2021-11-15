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Элене Хоштария сделали переливание — у нее могут отказать почки


15.11.2021   16:05
Новости-Грузия


Голодающая уже 13 дней в парламенте лидер партии «Дроа» («Время пришло») Элене Хоштария, согласилась на переливание медикаментов, так как у нее могут отказать почки. При этом прекращать голодовку она не собирается.

«Врач сказал мне, что в организме началась интоксикация, и если на этом этапе я не буду делать переливания (медикаментозные, а не пищевые, о них не может быть и речи), то почки не выдержат», — сообщила Хоштария в соцсети.

Депутат отметила, что врачи предложили ей госпитализацию — она отказалась, но дала согласие на переливание.

«Я согласилась на переливание. Как только риск остановки почек будут снят, я прекращу переливание», — написала Хоштария.

«Я не собираюсь останавливаться!» – подчеркнула она.

Оппозиционный депутат вновь призвала власти выполнить ее требование: перевести экс-президента Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.

Власти по-прежнему отказываются выполнить призыв оппозиции и многочисленных сторонников третьего президента о переводе голодающего уже 46 дней Саакашвили в гражданскую клинику.

По словам главного врача Глданской тюремной больницы. состояние Саакашвили стабильное, он находится под наблюдением врачей и в случае необходимости ему будет оказана необходимая помощь.

Накануне о начале голодовки объявили еще девять оппозиционных депутатов парламента, а также один из лидеров «Единого национального движения» Георгий Барамидзе. Депутаты остаются на время голодовки в здании парламента, а Барамидзе проводит голодовку в главном офисе ЕНД.

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