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Элене Хоштария сделали переливание — у нее могут отказать почки
15.11.2021 16:05
Новости-Грузия
Голодающая уже 13 дней в парламенте лидер партии «Дроа» («Время пришло») Элене Хоштария, согласилась на переливание медикаментов, так как у нее могут отказать почки. При этом прекращать голодовку она не собирается.
«Врач сказал мне, что в организме началась интоксикация, и если на этом этапе я не буду делать переливания (медикаментозные, а не пищевые, о них не может быть и речи), то почки не выдержат», — сообщила Хоштария в соцсети.
Депутат отметила, что врачи предложили ей госпитализацию — она отказалась, но дала согласие на переливание.
«Я согласилась на переливание. Как только риск остановки почек будут снят, я прекращу переливание», — написала Хоштария.
«Я не собираюсь останавливаться!» – подчеркнула она.
Оппозиционный депутат вновь призвала власти выполнить ее требование: перевести экс-президента Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.
Власти по-прежнему отказываются выполнить призыв оппозиции и многочисленных сторонников третьего президента о переводе голодающего уже 46 дней Саакашвили в гражданскую клинику.
По словам главного врача Глданской тюремной больницы. состояние Саакашвили стабильное, он находится под наблюдением врачей и в случае необходимости ему будет оказана необходимая помощь.
Накануне о начале голодовки объявили еще девять оппозиционных депутатов парламента, а также один из лидеров «Единого национального движения» Георгий Барамидзе. Депутаты остаются на время голодовки в здании парламента, а Барамидзе проводит голодовку в главном офисе ЕНД.
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