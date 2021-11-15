

Бучукури: 20% страны оккупировано, а власти не могут обеспечить безопасность одного человека?

15.11.2021 16:06





По словам члена партии «За Грузию» Аны Бучукури, отказ в присутствии Михеила Саакашвили на суде означает, что госорганы находятся в подчинении определенной партии, а также то, что они не в состоянии выполнять свои прямые функции, передает Netgazeti.



«Заключенный имеет полное право присутствовать на суде. Я не слышала от властей убедительной позиции относительно того, почему они не могут гарантировать того, что бы заключенный мог воспользоваться этим правом.



Если их аргумент это физическая безопасность Саакашвили, как нам говорит правительство, оно что, не может обеспечить безопасность одного человека или даже одного здания?



Это то, что нам говорит правительство страны, [территория] которой оккупирована на 20% ?! Конечно, для меня такой ответ неприемлем», — сказала Бучукури.



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