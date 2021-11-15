

На процессе по делу Саакашвили поспорили адвокат и прокурор

15.11.2021 16:07

Новости-Грузия



Судебный процесс по делу о хищении бюджетных средств в Тбилисском городском суде проходит на фоне спора между представителями прокуратуры и адвокатами.



Адвокат Бека Басилая потребовал обеспечить приезд на суд обвиняемого экс-президента Михеила Саакашвили. Он выразил протест в связи с заявлением пенитенциарной службы, которая уже во второй раз отказывается организовывать конвоирование Саакашвили из одного района Тбилиси в другой.



Прокурор Георгий Муджири заявил, что обвинение также настаивает на присутствии обвиняемого на процессе.



В то же время он согласился с позицией пенитенциарной службы и предложил, чтобы обвиняемый участвовал в процессе дистанционно, либо судебное заседание может проходить в пенитенциарном учреждении, где Саакашвили проводит голодовку.



«Исходя из того, что положение обвиняемого не ограничено, как и его права, предусмотренные процессуальным законодательством, также не ограничиваются и права человека, мы готовы, чтобы обвиняемый Саакашвили непосредственно принимал участие в процессе в любой из упомянутых форм», — сказал прокурор Муджири.



Между тем еще один адвокат Саакашвили — Дмитрий Садзаглишвили, заявил, что власти просто «панически боятся» выступления третьего президента перед общественностью.



«Расследование о «попытке госпереворота» сначала было частью предвыборной кампании, а сейчас его использовали, чтобы оправдать отказ от участия Саакашвили в судебном процессе. Факт, что власти панически боятся появления Михеила Саакашвили на публике и делают все, чтобы помещать ему участвовать в том числе в собственных судебных процессах», — заявил Садзаглишвили журналистам.



«До каких пор пенитенциарная служба должна использовать бред СГБ в качестве аргумента?! Расследование по данному делу ведется уже больше месяца, и кроме непонятных записей мы ничего не услышали. Мы не видели ни одного действенного мероприятия со стороны Службы государственной безопасности, и не увидим», — отметил Садзаглишвили.



Специальная пенитенциарная служба отказала Саакашвили в присутствии на судебном заседаний уже дважды – сегодня, 15 ноября, и 10 ноября, когда рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года. В качестве аргумента служба приводит опасения Службы госбезопасности, по данным которой, сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять гражданское здание, чтобы его освободить.



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