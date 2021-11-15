

У директора глданской тюрьмы выявлен коронавирус

15.11.2021 16:10





У директора глданской тюрьмы, где содержится третий президент Грузии, выявлен коронавирус. Информацию подтверждает Специальная пенитенциарная служба Грузии.



При этом в ведомстве дату инфицирования уточнять не стали, лишь отметив, что все сотрудники тюрьмы проходят тестирование в начале каждого рабочего дня.



Напомним, 14 ноября коронавирус был выявлен у еще одного заключенного пенитенциарного учреждения № 18. Речь идет о протоиерее Георгие Мамаладзе – обвиняемом по т.н. «делу о цианиде».



Накануне адвокат Михеила Саакашвили заявил, что священнослужитель и третий президент вступали в контакт с одним и тем же медперсоналом.



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