

Еврокомиссия приняла решение о признании грузинских ковид-паспортов

15.11.2021 17:22





Еврокомиссия приняла решение о признании грузинских ковид-паспортов. Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.



По их же сообщению, соответствующий документ некоторое время назад был размещен на сайте Еврокомиссии. Согласно этому решению, граждане Грузии, у которых есть сертификат о проведении полного курса вакцинации, смогут перемещаться на территории ЕС.



По информации внешнеполитического ведомства, выданные Грузией ковид-сертификаты о вакцинации, тестировании и выздоровлении от COVID-19 признаны Евросоюзом и приравнены к сертификатам, выдаваемым ЕС в целях содействия свободному перемещению людей на территории Евросоюза. Решение Еврокомиссии, вступившее в силу с момента опубликования, также предполагает то, что Грузия присоединяется к системе цифровых ковид-сертификатов ЕС.



Еврокомиссия вместе с Грузией признала и ковид-паспорта Молдовы, Сербии и Новой Зеландии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





