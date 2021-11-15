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Еврокомиссия приняла решение о признании грузинских ковид-паспортов
15.11.2021 17:22
Еврокомиссия приняла решение о признании грузинских ковид-паспортов. Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.
По их же сообщению, соответствующий документ некоторое время назад был размещен на сайте Еврокомиссии. Согласно этому решению, граждане Грузии, у которых есть сертификат о проведении полного курса вакцинации, смогут перемещаться на территории ЕС.
По информации внешнеполитического ведомства, выданные Грузией ковид-сертификаты о вакцинации, тестировании и выздоровлении от COVID-19 признаны Евросоюзом и приравнены к сертификатам, выдаваемым ЕС в целях содействия свободному перемещению людей на территории Евросоюза. Решение Еврокомиссии, вступившее в силу с момента опубликования, также предполагает то, что Грузия присоединяется к системе цифровых ковид-сертификатов ЕС.
Еврокомиссия вместе с Грузией признала и ковид-паспорта Молдовы, Сербии и Новой Зеландии.
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