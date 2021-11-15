|
|
|
В случае необходимости Чехия готова помочь Польше в решении миграционного кризиса
15.11.2021 18:16
Глава внешнеполитического ведомства Чехии Якоб Кулганек в своем Twitter-е написал, что в случае необходимости Прага готова помочь Польше в решении миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
Кулганек сообщает, что на счет решения этого непростого вопроса он имел телефонную беседу с главой МИД Польши Збигневом Рау и выразив поддержку Варшаве заявил о готовности Праги оказать помощь в случае необходимости.
Ранее, имея официальную поддержку НАТО, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией власти страны обсуждают с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО.
Для справки - Статья 4 договора НАТО предусматривает возможность проведения общих консультаций альянса всякий раз, когда, одна из стран-участниц считает, что ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из государств-союзников находятся под угрозой.
Напомним, что поток мигрантов с территории Беларусь в ЕС резко вырос после того, как на фоне очередного обострения отношений с Западом Лукашенко пригрозил ослабить контроль за безопасность общих границ со странами ЕС. Лидеры стран Альянса сошлись в едином мнении, что нынешний кризис — искусственно созданная ситуация в политических целях, и является частью гибридной войны России против западных соседей Беларуси.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна