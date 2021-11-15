

В случае необходимости Чехия готова помочь Польше в решении миграционного кризиса

15.11.2021 18:16





Глава внешнеполитического ведомства Чехии Якоб Кулганек в своем Twitter-е написал, что в случае необходимости Прага готова помочь Польше в решении миграционного кризиса на польско-белорусской границе.



Кулганек сообщает, что на счет решения этого непростого вопроса он имел телефонную беседу с главой МИД Польши Збигневом Рау и выразив поддержку Варшаве заявил о готовности Праги оказать помощь в случае необходимости.



Ранее, имея официальную поддержку НАТО, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией власти страны обсуждают с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО.



Для справки - Статья 4 договора НАТО предусматривает возможность проведения общих консультаций альянса всякий раз, когда, одна из стран-участниц считает, что ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из государств-союзников находятся под угрозой.



Напомним, что поток мигрантов с территории Беларусь в ЕС резко вырос после того, как на фоне очередного обострения отношений с Западом Лукашенко пригрозил ослабить контроль за безопасность общих границ со странами ЕС. Лидеры стран Альянса сошлись в едином мнении, что нынешний кризис — искусственно созданная ситуация в политических целях, и является частью гибридной войны России против западных соседей Беларуси.



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