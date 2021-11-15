

Протестная акция завершилась у администрации президента

15.11.2021 18:33





Организованная «Национальным движением» акция-шествие завершилась у администрации президента Грузии. Главным требованием акции был перевод бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в мультифункциональную клинику.



По заявлению председателя «Национального движения» Ники Мелия протестные акции будут проводиться каждый день.



«Этот режим сегодня желал кровопролития, но они этого не получили. Международная общественность убедилась, что оппозиция является ответственной, а власть – провокационной. С одной стороны нужно спасать жизнь Михаила Сакашвили, однако, главное заключается в том, что мы должны вернуть государство на европейский путь развития. «Грузинская мечта» играет с огнем и с человеческой жизнью.



Борьба продолжается каждый день, терпеливо, ненасильственно, остро. Режим, который стоит лишь на «робокопах» и спецназе, скоро развалится. Режим очень скоро будет побежден», - заявил Ника Мелия.



По его словам, в конце дня он ознакомит общество с планами на завтра.



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