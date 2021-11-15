

Пять депутатов Сакребуло Зугдиди объявили голодовку

15.11.2021 18:47





Пять новоизбранных депутатов Сакребуло Зугдиди от «Единого национального движения» объявили голодовку, передает Netgazeti. Они требуют перевести экс-президента Михеила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.



Голодовку объявили Майя Каландия, Иракли Сордия, Хатуна Шамугия, Дарико Аркания и Малхаз Джалагония.

Накануне с тем же требованием голодовку объявили девять депутатов парламента Грузии от «Единого национального движения» и один из членов партии Гия Барамидзе, а сегодня — шестеро новоизбранных депутатов Сакребуло Рустави.



Уже 14-ый день с таким же требованием в парламенте голодает Элене Хоштария.





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