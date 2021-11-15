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Пять депутатов Сакребуло Зугдиди объявили голодовку
15.11.2021 18:47
Пять новоизбранных депутатов Сакребуло Зугдиди от «Единого национального движения» объявили голодовку, передает Netgazeti. Они требуют перевести экс-президента Михеила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.
Голодовку объявили Майя Каландия, Иракли Сордия, Хатуна Шамугия, Дарико Аркания и Малхаз Джалагония.
Накануне с тем же требованием голодовку объявили девять депутатов парламента Грузии от «Единого национального движения» и один из членов партии Гия Барамидзе, а сегодня — шестеро новоизбранных депутатов Сакребуло Рустави.
Уже 14-ый день с таким же требованием в парламенте голодает Элене Хоштария.
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