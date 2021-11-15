Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Экс-посол США: Несправедливость превратила Саакашвили «в узника совести»


15.11.2021   18:52


Американский дипломат и бывший посол США в Грузии в 1995-97 годах Уильям Кортни прокомментировал отказ властей Грузии в присутствии Михеила Саакашвили на своем же судебном процессе.

«Можно ожидать такую несправедливость от Беларуси Лукашенко, но не от той Грузии, которую знали многие её друзья. Несправедливость превратила Михеила Саакашвили едва ли ни в «узника совести»», — написал он в Twitter.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна