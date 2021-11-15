

Экс-посол США: Несправедливость превратила Саакашвили «в узника совести»

15.11.2021 18:52





Американский дипломат и бывший посол США в Грузии в 1995-97 годах Уильям Кортни прокомментировал отказ властей Грузии в присутствии Михеила Саакашвили на своем же судебном процессе.



«Можно ожидать такую несправедливость от Беларуси Лукашенко, но не от той Грузии, которую знали многие её друзья. Несправедливость превратила Михеила Саакашвили едва ли ни в «узника совести»», — написал он в Twitter.



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