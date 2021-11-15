

6 депутатов Сакребуло Рустави объявили голодовку

15.11.2021 18:59





Шесть депутатов горсовета Рустави объявили голодовку, требуя перевода третьего президента, Михеила Саакашвили, в гражданскую клинику. Депутаты Сакребуло разместились в кабинете фракции.



Представители ЕНД объявили солидарность с другими голодающими членами своей партии.



«Мы присоединяемся к крайней форме протеста - голодовке. Сегодня мы объявляем голодовку с шестью членами горсовета и продолжим эту форму протеста до тех пор, пока Михеила Саакашвили не переведут в многофункциональную гражданскую клинику», - сказала Нана Шатберашвили.



Отметим, что 5 членов Зугдидского Сакребуло также объявили сегодня голодовку.



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