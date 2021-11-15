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6 депутатов Сакребуло Рустави объявили голодовку
15.11.2021 18:59
Шесть депутатов горсовета Рустави объявили голодовку, требуя перевода третьего президента, Михеила Саакашвили, в гражданскую клинику. Депутаты Сакребуло разместились в кабинете фракции.
Представители ЕНД объявили солидарность с другими голодающими членами своей партии.
«Мы присоединяемся к крайней форме протеста - голодовке. Сегодня мы объявляем голодовку с шестью членами горсовета и продолжим эту форму протеста до тех пор, пока Михеила Саакашвили не переведут в многофункциональную гражданскую клинику», - сказала Нана Шатберашвили.
Отметим, что 5 членов Зугдидского Сакребуло также объявили сегодня голодовку.
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