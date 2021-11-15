

У Михаила Саакашвили взяли ПЦР-тест

15.11.2021 20:16





Третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили сделали ПЦР-тест на наличие коронавируса, - заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили после визита к Саакашвили в тюремную больницу Глдани.



Тест стал необходим после того, как коронавирус подтвердился у директора пенитенциарного учреждения №18.



«Эта информация стала известна из СМИ. Мы спросили Михеила Саакашвили, был ли у него какой-либо контакт с директором учреждения №18, он подтвердил, что имел и много раз. Неизвестно, когда у него был последний контакт, но сегодня утром ему сделали ПЦР-тест и мы ждем ответа", - заявил адвокат.



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