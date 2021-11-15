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Саакашвили: Я уже 3 дня почти не встаю с кровати
15.11.2021 20:38
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили распространил обращение в ответ на акцию, проведенную сегодня оппозицией.
«Мои преданные героические друзья, большое вам спасибо за то, что, несмотря на запугивания, которые не прекращается с помощью телевидения, несмотря на все их усилия против своего народа, вас так много вышло в рабочий день.
Третий день я почти не встаю с кровати и наблюдаю за акцией солидарности, особенно мне придают энергию и силу ваши возгласы «Грузия, Грузия!» (конечно, я был благодарен вам за скандирование моего имени), я не нахожу себе места в камере и хожу из одного угла в другой.
Сегодня я окончательно убедился в неизбежности победы. «Слава свободе!», - написал Михеил Саакашвили.
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