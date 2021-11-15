

Суд над Саакашвили по делу о растрате госсредств продолжится 2 декабря

15.11.2021 20:51





Очередное судебное заседание по делу о растрате госсредств судья назначил на 2 декабря. Мы по-прежнему не знаем, доставит ли Специальная пенитенциарная служба Саакашвили в суд, - сказал адвокат экс-президента Грузии Дмитрий Садзаглишвили.



Как отметил адвокат, судья отказался проводить судебные процессы над его подзащитным по этому делу в тюрьме, вопреки предложению Минюста.



"Вам известно, что Специальная пенитенциарная служба не доставила Михеила Саакашвили в суд. Было предложено проводить судебные заседания в тюрьме или дистанционно. Сегодня судья обсудил этот вопрос, сказав однозначно, что он не собирается проводить процессы в тюрьме", - сказал Садзаглишвили. Он также добавил, что вопрос проведения дистанционных судебных процессов пока остается открытым.



В Тбилисском городском суде в понедельник состоялось заседание по делу о растрате госсредств в размере более $2,7 млн, в котором фигурируют Саакашвили и бывший начальник его охраны, депутат парламента Теймураз Джанашия. За несколько минут до начала процесса Специальная пенитенциарная служба Минюста заявила о своем отказе доставлять Саакашвили в зал суда, руководствуясь соображениями безопасности и опасениями ухудшения состояния его здоровья.



10 ноября в суде состоялся судебный процесс по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди", по которому Саакашвили также проходит в качестве обвиняемого. Специальная пенитенциарная служба тогда тоже отказалась от его этапирования в суд в целях безопасности.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





