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Омбудсмен Украины называет пытками действия Тбилиси в отношении Саакашвили
15.11.2021 20:55
Омбудсмен Украины Людмила Денисова считает, что нахождение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который имеет и украинский паспорт, в тюремной больнице и отказ властей республики доставить его в гражданскую клинику можно приравнять к пыткам и нечеловеческому обращению.
"Я считаю, что это (нахождение Саакашвили в тюремной больнице - прим. ТАСС) можно отнести к пыткам. Мы можем сказать, что это пытки и нечеловеческое обращение. То, что мы видели, не умещается ни в какие правовые рамки. Это является нарушением его прав. У человека есть право на жизнь", - сказала грузинским журналистам Денисова, которая в понедельник прибыла в Тбилиси.
По ее словам, она ожидает разрешения грузинских властей, чтобы посетить тюремную больницу. "Михеил Саакашвили написал мне письмо и попросил, чтобы я к нему пришла. Я для этого и приехала. Мы направили все необходимые письма министру юстиции и ноту в наше посольство. Мы ждем ответа, чтобы завтра смогли посетить Михаила", - добавила она.
Это второй визит украинского омбудсмена в Тбилиси. В первый раз она навестила Саакашвили 27 октября, когда он еще находился в тюрьме города Рустави.
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