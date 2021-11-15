|
|
|
Встреча глав МИД стран Восточного партнерства проходит в Брюсселе
15.11.2021 21:01
В Брюсселе началась встреча министров иностранных дел стран-участниц программы ”Восточное партнерство".
В ходе заседания участники обсудят вопросы укрепления сотрудничества в рамках программы, а также подготовку к очередному саммиту ”Восточного партнерства", который состоится в Брюсселе 15 декабря.
На встрече принимает участие министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
Программа "Восточное партнерство" была запущена Европейским союзом в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами - Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна