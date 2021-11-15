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Эдуард Саакашвили: Обращаюсь к вам, как сын...


15.11.2021   21:53


Старший сын третьего президента Грузии Михеила Саакашвили Эдуард Саакашвили распространил обращение.

Эдуард Саакашвили требует перевода отца в гражданскую клинику.

"Я всегда был далек от политики и сейчас обращаюсь к вам, как сын. Сын, который видит, что его отцу угрожает опасность. Когда моего отца задержали, я искренне думал, что ему будут предоставлены надлежащие условия, и к нему будут относиться достойно, а его здоровью не будет угрожать опасность. Но произошло, что произошло. Я недоумеваю, почему моего отца не хотят перевести в клинику, меня поразили кадры недостойного обращения с моим отцом, которые навсегда отпечатались у меня в памяти.

Хочу обратиться к сторонникам власти: я знаю, что многие из вас считают себя гуманистами, я также понимаю, что у вас есть серьезные претензии к моему отцу. Я искренне хочу, чтобы наступило время, когда общество вместе, объективно и взвешенно оценит прошлое, но то, что происходит сейчас, выходит за рамки даже политического правосудия и превратилось в очень опасную и уродливую расправу.

Налицо, в лучшем случае равнодушие, в худшем - умышленное убийство.

Власть может предпринять несколько простых шагов для решения существующей проблемы и снятия рисков, угрожающих здоровью моего отца.

Надеюсь, что никто не хочет его смерти или кого-то это устраивает. Поэтому, от моего имени, от имени моего брата и от имени нашей матери, пожалуйста, переведите Михеила Саакашвили в гражданскую клинику», - заявил Эдуард Саакашвили.

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