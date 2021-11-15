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Европарламентарии: Нападки на Омбудсмена в Грузии вызывают беспокойство
15.11.2021 21:57
Депутаты Европарламента Свен Миксер и Марина Кальюранд выступили с совместным заявлением о важности роли Народного защитника Грузии.
Европарламентарии заявили, что роль Народного защитника Грузии в европейской интеграции страны очень важна.
«Мы решительно поддерживаем работу аппарата Народного защитника, который играет решающую роль в грузинском обществе. Нино Ломджария и её офис заслуживают похвалы за свою работу, а нападки на их независимость вызывают беспокойство, откуда бы они ни исходили.
Мы отметили заявления Нино Ломджария по вопросам уважения достоинства, безопасности и права на справедливый суд Михеила Саакашвили, а также о необходимости защиты здоровья третьего президента и его перевода в тюремную больницу Глдани.
Исходя из состояния здоровья Саакашвили, мы следим за развитием событий и ожидаем, что его права будут защищены.
После того, как Нино Ломджария заняла должность в 2017 году, она не жалеет усилий для защиты прав человека, способствуя укреплению верховенства закона. Это принципы, изложенные в Соглашении об ассоциировании ЕС-Грузии. Тем не менее в этих сферах еще многое предстоит сделать - особенно в плане независимости судебной власти. На этом фоне, тем более важно, чтобы Народный защитник выполнял свои обязанности прозрачно и независимо.
Госпожа Ломджария и её коллеги пользуются доверием и поддержкой посла ЕС Карла Харцеля. Нет сомнений в том, что они не заслуживают критики за свою приверженность демократическому будущему Грузии», - говорится в заявлении.
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