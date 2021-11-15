

ПЦР-тест показал отрицательный результат у Михеила Саакашвили

15.11.2021 22:01





Специальная пенитенциарная служба распространила заявление, в котором говорится, что у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили коронавирус выявлен не был.



«У осужденного Михеила Саакашвили коронавирус не подтвердился.



Учитывая высокий общественный интерес, сообщаем, что ПЦР-тест, проведенный осужденному Михеилу Саакашвили, не подтвердил у него наличие COVID-19.



Для информации, Михеил Саакашвили прошел ПЦР-тест сегодня, 15 ноября, ответ - отрицательный», - говорится в заявлении ведомства.



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