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ПЦР-тест показал отрицательный результат у Михеила Саакашвили
15.11.2021 22:01
Специальная пенитенциарная служба распространила заявление, в котором говорится, что у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили коронавирус выявлен не был.
«У осужденного Михеила Саакашвили коронавирус не подтвердился.
Учитывая высокий общественный интерес, сообщаем, что ПЦР-тест, проведенный осужденному Михеилу Саакашвили, не подтвердил у него наличие COVID-19.
Для информации, Михеил Саакашвили прошел ПЦР-тест сегодня, 15 ноября, ответ - отрицательный», - говорится в заявлении ведомства.
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