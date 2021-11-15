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«Национальное движение» завтра проведет акцию-шествие автоколоннами
15.11.2021 22:54
«Национальное движение» завтра проведет акцию-шествие автоколоннами. По словам лидера ЕНД Ники Мелия, для мест сбора акций выбраны три локации.
«Завтра в Тбилиси состоится очередная острая акция протеста, акция-шествие автоколоннами. В 14:00 мы соберемся на площади Республики, аллее Агмашенебели, около ЦИК и третья локация — центральный офис «Национального движения».
Мы будем громко протестовать против российского режима и его бесчеловечного лица с флагами ЕС, Грузии и сигналами», — заявил Мелия на брифинге в офисе партии.
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