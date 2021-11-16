

DRI: Власть имеет обязательство терпения к дискомфорту, вызванного собраниями

16.11.2021 09:53





«Институт исследования демократии» (DRI) откликнулся на заявление Министерства внутренних дел о применении санкций в соответствии с Уголовным кодексом в связи с акцией протеста "Единого национального движения" 15 ноября 2021 года указывает на крайнюю предвзятость ведомства у мирному гражданскому протесту.



«Полное или частичное блокирование проезжей части не является автоматически основанием для применения механизмов административно-правовой ответственности к участникам демонстрации. В некоторых случаях выполнение указанных действий может повлечь только административно-правовую, а не уголовную ответственность.



Отношение МВД не было столь категоричным к группам ненависти 5 июля, когда они перекрыли дорогу на въезде в Тбилиси.



Институт исследования демократии призывает власти Грузии соблюдать Конституцию и уважать свободу выражения и собраний», - говорится в заявлении.



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