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DRI: Власть имеет обязательство терпения к дискомфорту, вызванного собраниями
16.11.2021 09:53
«Институт исследования демократии» (DRI) откликнулся на заявление Министерства внутренних дел о применении санкций в соответствии с Уголовным кодексом в связи с акцией протеста "Единого национального движения" 15 ноября 2021 года указывает на крайнюю предвзятость ведомства у мирному гражданскому протесту.
«Полное или частичное блокирование проезжей части не является автоматически основанием для применения механизмов административно-правовой ответственности к участникам демонстрации. В некоторых случаях выполнение указанных действий может повлечь только административно-правовую, а не уголовную ответственность.
Отношение МВД не было столь категоричным к группам ненависти 5 июля, когда они перекрыли дорогу на въезде в Тбилиси.
Институт исследования демократии призывает власти Грузии соблюдать Конституцию и уважать свободу выражения и собраний», - говорится в заявлении.
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