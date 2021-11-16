

Дмитрий Кулеба: Мы будет работать с властями Грузии для соблюдения прав Саакашвили

16.11.2021 10:19





Украина будет работать с властями Грузии для соблюдения прав экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе, передает Укринформ.



«Он гражданин Украины и он пользуется таким же правом защиты, как и любой другой гражданин Украины, который оказался в затруднительном положении в другой стране. Мы будем работать вместе с органами власти Грузии для соблюдения его прав», - сказал Кулеба.



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