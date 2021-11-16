

Украинского омбудсмена не пустят к Михаилу Саакашвили

16.11.2021 11:31





Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова не сможет встретиться с гражданином Украины, заключенным Михеилом Саакашвили. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.



«Законодательство Грузии не предусматривает допуска украинского омбудсмена, нет такой необходимости, у нас нет такого обязательства», – сказал Брегадзе на брифинге.



По его словам, когда заключенный находится в лечебном учреждении, ведомство «обязано заботиться о состоянии его здоровья». Ранее он также заявил, что для превенции распространения коронавируса в тюремную больницу №18 на территории глданской тюрьмы пускают лишь лиц, имеющих на это право согласно грузинскому законодательству. Среди них – депутаты парламента Грузии, личный врач Саакашвили и члены его семьи.



При этом Брегадзе упрекнул Денисову из-за заявлений, сделанных во время её предыдущего визита.



«В прошлый раз, когда госпожа Денисова находилась (на встрече с Саакашвили – ред.), она сделала одностороннее заявление. Она даже не спросила нас, соответствует ли действительности та информация, которую она озвучила», – сказал Брегадзе.



Как сообщало «Эхо Кавказа», Людмила Денисова прилетела в Грузию накануне. Омбудсмен напомнила, что на прошлой неделе получила письмо от Саакашвили, в котором он сообщил об ухудшении состояния здоровья, неудовлетворительных условиях содержания и попросил о встрече.



Ранее к Михеилу Саакашвили не пустили европейских политиков – депутата Европарламента Анну Фотыгу, члена Сейма Литвы, руководителя группы межпарламентских отношений с Грузией Раймундаса Лопату и его коллегу из Сейма Вилию Таргамадзе. В Минюсте заявили, что основными причинами недопуска европейских политиков к заключенному стали состояние здоровья политика и меры безопасности.



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